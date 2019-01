Voedselbank wacht al half jaar op levering van 700 ton Dieter Lizen

15 januari 2019

18u52 0 Antwerpen In de Antwerpse voedselbank in Mortsel wachten ze nog steeds op een levering van 700 ton goederen uit 2018. Vooral in conserven en droge voeding zijn er grote tekorten ontstaan. Ook andere voedselbanken in Vlaanderen wachten al maanden op een overheidslevering die eigenlijk al in 2018 had moeten toekomen.

Jaarlijks deelt de Voedselbank in ons land zo’n 16,5 miljoen kg goederen uit aan een almaar groter wordende groep minderbedeelden. Meer dan 150.000 mensen doen een beroep op de Voedselbank om de eindjes aan elkaar te knopen.Een flink deel van die goederen, tot 40 procent, wordt betaald met Europees geld, maar daar wringt momenteel het schoentje.

“De problemen met de bevoorrading zijn er al lang”, zegt Leo Bouving die 20 jaar voorzitter was van de Antwerpse Voedselbank en er nog altijd actief is. “Het gaat om voeding en basisproducten die met Europees geld betaald worden. Elk jaar wordt een nieuw programma opgestart, maar het programma voor 2018 is tot op vandaag nog steeds niet gestart”.

Er is wel een soort ‘overbruggingskrediet’ verleend, maar daar was maar 13.000 euro voor Antwerpen bij. “Intussen is er ook wel een pakket van 33 paletten melk toegekomen. Zo één pallet is goed voor 840 liter. Maar vooral voor producten als conserven en droge voeding zitten we met grote tekorten. Tal van verenigingen die een beroep doen op ons hebben al maanden bepaalde producten niet gekregen”, zegt Leo. “Gelukkig is er aan bereide maaltijden en verse producten voorlopig nog geen gebrek doordat de toelevering van supermarkten als Delhaize en Carrefour in de lift zit”.

Op het kabinet van bevoegd minister Dennis Ducarme (MR) klinkt het dat de bestelde producten “er half februari zullen zijn”. Doordat een aantal bedrijven die hadden ingetekend, offertes indienden die niet strookten met de nieuwe Europese regelgeving, werden die contracten geschorst. Het kabinet benadrukt dat ze al paletten melk verspreid hebben en een extra subsidie van 150.000 euro hebben vrijgemaakt voor de Voedselbanken. Ducarne wijst er ook op dat Vlaanderen niets bijdraagt aan het Europees fonds voor voedselbanken, terwijl Wallonië en Brussel dat wel doen, waardoor er in Vlaanderen minder goederen te verdelen vallen.