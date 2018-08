Vluchtmisdrijf na crash met huurwagen 14 augustus 2018

02u41 0

Op de Rijnkaai aan het MAS werd de politie gecontacteerd voor een ongeval met vluchtmisdrijf. Ter plaatse werd een auto aangetroffen die op zijn rechterzij was gekanteld. De vermoedelijke oorzaak was een botsing met een geparkeerd voertuig dat ook de nodige schade had opgelopen. De bestuurder werd niet aangetroffen. Nazicht van de camerabeelden toonde dat een man na het ongeval uit de wagen kroop en de plaats verliet. Via het verhuurbedrijf werd de laatste huurder van het voertuig achterhaald, maar die kon voorlopig nog niet gevonden worden. (BSB)