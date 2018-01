Vluchtmisdrijf door... voetganger 02u55 0

Een voetganger heeft woensdagavond vluchtmisdrijf gepleegd in de Graaf Van Hoornestraat. De voetganger werd bij het oversteken van de straat geraakt door een auto. Na het ongeval wilde de bestuurster een ziekenwagen vragen voor de jongeman, maar die zette het op een lopen.





Een getuige verklaarde later dat de voetganger zonder kijken de straat had overgestoken. De auto moest getakeld worden, want de voorruit was gebarsten. De identiteit van de voetganger kon niet achterhaald worden. (VTT)