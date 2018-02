Vluchtende dief botst op auto 26 februari 2018

Een man (38) die vrijdagmiddag zwaargewond geraakte bij een verkeersongeval in de Pelikaanstraat, was vermoedelijk op de vlucht na een diefstal. De fietser, een Roemeense man zonder geldige verblijfplaats, botste er tegen een auto en werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens getuigen was de man met hoge snelheid achteraan ingereden op een auto die juist vertrok toen het licht op groen sprong. De getuigen verklaarden dat de man betrapt werd op een werfdiefstal en daarom was gevlucht met de fiets. Bovendien zouden ook z'n fiets en schoenen gestolen zijn. (VTT)