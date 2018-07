Vluchtelingen springen van containerschip 11 juli 2018

Dinsdagochtend zijn vier illegalen van een containerschip in het dokwater in de Antwerpse haven gesprongen. De vier vluchtelingen, onder wie twee jongens van 13 jaar, werden uit het water gehaald ter hoogte van de Europa Terminal van PSA op kaai 855. Eén van de jongemannen zette het na zijn redding op een lopen maar kon later aan de Tijsmanstunnel worden gearresteerd.





De vier mannen zijn van Afrikaanse afkomst. Zij werden voor medische verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Daarna nam de politie hen mee en stelde hen ter beschikking van de dienst Vreemdelingenzaken.





Opvallend is de erg jonge leeftijd van twee van de vier vluchtelingen. Twee jongens beweren dat zij amper 13 jaar zijn. De twee andere mannen geven 19 en 21 jaar op als leeftijd. De scheepvaartpolitie wordt in de Antwerpse haven wekelijks geconfronteerd met transmigranten op zoek naar vrachtwagens die naar Groot-Brittannië rijden. Verstekelingen duiken veel minder op in de haven. Jaarlijks worden niet meer dan enkele tientallen illegalen op zeeschepen ontdekt. (PLA)