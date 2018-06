Vluchtelingen behalen diploma van industrieel elektricien 23 juni 2018

Na een intensief opleidingstraject van een half jaar ontvingen 9 erkende vluchtelingen gisteren hun certificaat van industrieel elektricien. Volgende week kunnen ze al meteen aan de slag. Via het project Elektro Anders behaalden ze een VCA-diploma basisveiligheid en kregen ze een opleiding elektriciteit, waarbij ook steeds een taalcoach aanwezig was. De cursisten kregen ook extra ondersteuning van een jobcoach en hulp bij praktische vragen rond huisvesting, ziekteverzekering, en administratie. Tijdens een jobdate stelden de nieuwkomers zich voor aan verschillende bedrijven met vacatures. En met succes: volgende week maandag gaan ze allen van start bij hun nieuwe werkgever. Bijzonder is dat bij het project eerst aan activering wordt gedacht en dan pas aan Nederlands leren. "Werk hebben is een grote stimulans voor integratie", zegt Bjorn Cuyt, provinciaal directeur bij de VDAB. " Uiteraard blijft het de bedoeling om Nederlands te leren als omgangstaal, maar dat kan ook tijdens het werk of tijdens de opleiding." (DILA)