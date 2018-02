Vluchteling terroriseert Joodse buurt 12 februari 2018

02u41 0 Antwerpen De Joodse gemeenschap loopt op de tippen van z'n tenen nadat er al enkele weken een 24-jarige vluchteling de wijk 'terroriseert'. De man heeft al herhaaldelijk beschadigingen aangebracht aan woningen en synagogen. Afgelopen weekend viel hij ook mensen op straat lastig.

De feiten zijn al een drietal weken aan de gang, maar het voorbije weekend zijn ze geëscaleerd. "In het begin bracht hij markeringen aan op deuren van synagogen en scholen met een scherp object", zegt Michael Freilich van Joods Actueel. "Daarna ging hij over tot het afrukken van mezoeza's. Dat zijn kokertjes met een Bijbeltekst aan Joodse deuren. In de Charlottalei, Consciencestraat, Brialmontlei en Mercatorstraat heeft hij er zo een twintigtal vernield. Nu is hij ook fysiek begonnen met ons aan te vallen. Het gaat dan onder meer om hoofdeksels aftrekken."





Volgens de Joodse gemeenschap gaat het wel degelijk om een man met haat tegen het Jodendom. "Hij heeft het steeds over 'hun Palestina'. Hij heeft ook een keer een koran neergelegd voor een synagoge. Hij werd tot twee keer toe opgepakt door de politie, maar telkens moeten ze hem laten gaan. We zijn echt bang dat hij terugkomt met een mes of met een wagen als wapen. In onze synagoges hangen alvast foto's van de man op om iedereen te waarschuwen."





Burgemeester Bart De Wever (N-VA) onderzoekt nu of de man een plaatsverbod kan opgelegd worden. Wouter Bruyns van de politie Antwerpen bevestigt de feiten ook. "Er loopt wel degelijk een onderzoek. Er is zelfs al een huiszoeking gebeurd. De Dienst Vreemdelingenzaken is ook op de hoogte gebracht. De man zal zich vroeg of laat voor de rechtbank moeten verantwoorden." (VTT)