Vluchteling kruipt 'per ongeluk' bij OCMW-buddy in bed 16 mei 2018

Een Afghaanse vluchteling (19) die door een Antwerpse jongedame werd opgevangen in het kader van een OCMW-project, had geen bijbedoelingen toen hij op een nacht naakt bij haar in bed kroop. "Ik ging 'per vergissing' de verkeerde kamer binnen. Ik was zat", beweert de vluchteling. De procureur gelooft hem en vraagt de vrijspraak.





Het OCMW helpt via het project Curant dertien jonge vluchtelingen om een toekomst op te bouwen. Zij krijgen een jonge Antwerpenaar als buddy toegewezen met wie zij samen onder één dak gaan wonen. Elk in een eigen kamer maar zij delen wel keuken en woonkamer. Een 19-jarige Afghaanse vluchteling trok zo in bij een Antwerpse jongedame. Op 4 juli 2017 schrok de Antwerpse 's nachts plots wakker. De Afghaanse huisgenoot lag naakt bij haar in bed, met zijn been over haar. De jonge vrouw krijste het uit. De Afghaan vluchtte naar zijn kamer. Hij werd gearresteerd en zat enkele weken in voorarrest. Uitspraak op 19 juni. (PLA)