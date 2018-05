Vlottere communicatie tussen huurder en verhuurder dankzij app Ownnr 17 mei 2018

Twee studenten, Jan Luts en Steven Seerden, lanceerden gisteren hun digitaal platform Ownnr. De app moet het eenvoudiger maken om verhuur-vastgoed te beheren. Met Ownnr houden huurder en verhuurder contact en kunnen ze administratieve en financiële zaken afhandelen. Alles verloopt digitaal en vanuit één centrale plaats. Het platform is gelinkt aan meer dan 150 vakmensen. Als eigenaar kan je een probleem doorgeven aan de juiste vakman en meteen een afspraak maken. Door vaklui te koppelen aan Ownnr, spelen de founders in op de trend om vastgoed voor verhuur op te waarderen. Ownnr focust momenteel op de studenten-vastgoedmarkt. Sinds september 2017 wordt het digitale verhuurplatform Ownnr getest door meer dan 150 studenten en hun huisbazen. Hun feedback stelde het Ownnr-team in staat het platform te optimaliseren. De start-up maakt deel uit van accelerator Start it @KBC, die innovatieve ideeën en schaalbare businessmodellen ondersteunt. (ADA)