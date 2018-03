VLM vliegt weer naar Birmingham 27 maart 2018

03u39 0 Antwerpen Anglofielen kunnen bij VLM Airlines opnieuw hun hartje ophalen. Na een onderbreking van anderhalf jaar door het faillissement van de vorige eigenaar vliegt de luchtvaartmaatschappij nu opnieuw op Birmingham met een Fokker 50. De eerste vlucht is gisterenmiddag vertrokken.

Met de vlucht is er opnieuw een dagelijkse verbinding tussen de Scheldestad en de tweede grootste Britse stad in de Engelse West Midlands.





Naar aanleiding van de start van het zomerseizoen werden ook een paar andere wijzigingen aan het vluchtprogramma aangebracht. Zo vertrekken de ochtendvluchten naar München en Maribor drie uur vroeger dan voorheen en wordt voortaan op weekdagen zowel 's morgens als 's avonds van Antwerpen naar München gevlogen. "We zagen onmiddellijk een stijging in het aantal boekingen door zakenlui voor München", zegt Yves Paneels namens VLM Airlines.





VLM Airlines biedt ook lijnvluchten aan van Antwerpen naar London City Airport, zo'n 3 tot 4 vluchten per weekdag. Zurich wordt twee keer per dag bediend en Maribor één keer per dag op weekdagen. De plannen om langeafstandsvluchten naar de zuidoostelijke Chinese stad Shenzen te organiseren, zitten voorlopig in de koelkast, maar deze zomer wil het bedrijf extra crewpersoneel aanwerven. "We concentreren ons daarbij wel voorlopig uitsluitend op de Europese bestemmingen", zegt Paneels. Bij VLM Airlines zijn meer dan 100 mensen aan de slag. De vloot telt zes Fokker 50's, die elk 50 passagiers kunnen vervoeren. (DILA)