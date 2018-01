VLM vliegt vanuit Antwerpen naar 3 nieuwe bestemmingen 02u32 0 Antwerpen VLM Airlines is meer dan ooit terug op de Antwerpse luchthaven. Vanaf 12 februari vliegt de herboren maatschappij op vijf Europese bestemmingen. Naast London City en - vanaf 22 januari - Zürich kun je eenmaal per weekdag naar Birmingham, München en Maribor (in Slovenië) met een Fokker 50.

München en Birmingham zijn twee bestemmingen die prominent op het voorkeurslijstje van de Kamer van Koophandel voorkomen. Maribor is ook een logische keuze, aangezien die luchthaven eigendom is van SHS Aviation, de moedermaatschappij van VLM Airlines. "Door München toe te voegen, verbinden we onze twee operationele basissen in Antwerpen en Maribor", zegt Karl Rickard, de topman van VLM Airlines. "München en Maribor zijn belangrijk voor zakenvluchten, maar hebben ook toeristisch troeven. Maribor ligt niet zo ver van het Oostenrijkse Graz, het noorden van Kroatië en het Hongaarse Balatonmeer." Wie naar Maribor wil, maakt dus een tussenstop in München. De route Antwerpen-Birmingham maakt een comeback. Ze werd destijds stopgezet toen het oude VLM in slechte papieren verkeerde. Ook de Engelse industriestad Birmingham heeft zakelijk en toeristisch wel wat te bieden. De ticketverkoop (www.flyvlm.com) voor Birmingham, München en Maribor start op 10 januari. De prijzen beginnen vanaf 59 euro enkele reis. Bij VLM Airlines werken meer dan honderd mensen. De vloot telt zes Fokker 50's en twee Airbus A320-200 toestellen. De veel grotere Airbussen (180 zitjes tegenover 50 in de Fokker) worden voorlopig enkel ingezet voor charters, privévluchten en ACMI-vluchten (dat zijn lease-overeenkomsten tussen VLM en een andere maatschappij). (PHT)