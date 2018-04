VLM vliegt straks ook naar Manchester 25 april 2018

VLM blijft uitbreiden. Vanaf oktober zijn er op weekdagen twee heen- en terugvluchten tussen Antwerpen en de Britse stad Manchester. Op zondag is er een middagvlucht naar Manchester.





Manchester, voetbal- en muziekstad, heeft een geschiedenis voor VLM. In 2009 was de route al door VLM Airlines opgestart. CityJet nam de lijn het jaar nadien over, maar doekte ze in 2012 op.





Zakelijk en toeristisch

Opmerkelijk is dat VLM ook vanuit Oostende naar Manchester zal vliegen. De stad in het westen van Engeland heeft de voorbije twintig jaar een metamorfose ondergaan van oude industriemetropool tot een bruisende, moderne stad. "Zakelijk, toeristisch en sportief heeft ze veel te bieden", zegt commercieel directeur van VLM Konstantijn Huys. Voetbalfans hebben volgens Marcel Buelens, topman van de luchthavens van Antwerpen en Oostende, met VLM straks een mooi alternatief voor de lange busreis. (PHT)