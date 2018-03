VLM vliegt naar Birmingham 20 maart 2018

VLM Airlines vliegt vanaf 26 maart dagelijks naar de Engelse stad Birmingham. Nieuw is ook dat het aanbod op de route Antwerpen-München vanaf volgende week verdubbelt.





Volgens Konstantijn Huys, commercieel directeur van VLM Airlines, komt de upgrade van de verbinding met München tegemoet aan de behoefte van reizigers die voor zaken naar de Beierse stad vliegen en dezelfde dag graag terugkeren. "Bovendien vertrekken de ochtendvluchten naar München en het Sloveense Maribor drie uur eerder. Passagiers kunnen dan langer van hun citytrip genieten."





VLM blijft verder ook drie à vier retourvluchten uitvoeren naar London City Airport. Twee keer per dag is er een vlucht naar Zürich. (PHT)