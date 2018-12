VLM verdwijnt nu écht voorgoed: laatste toestellen verkocht aan Zweden Personeel failliete luchtvaartmaatschappij krijgt opzegvergoeding Philippe Truyts

03 december 2018

20u26 0 Antwerpen Na 26 jaar verdwijnt VLM voorgoed van de tarmac op de luchthaven van Deurne. “De resterende drie toestellen zijn verkocht aan het Zweedse luchtvaartbedrijf Amapola”, zo bevestigt curator Youri Steverlynck aan onze krant. “Alle 85 ontslagen medewerkers ontvangen binnenkort een correcte opzegvergoeding.”

VLM, een dochtermaatschappij van het Nederlandse SHS Aviation, ging eind augustus in vereffening. Meteen stonden 85 personeelsleden, onder wie een aantal consultants, op straat. De curator heeft nadien nog drie maanden geprobeerd om VLM weer van de grond te krijgen. Steverlynck: “Een doorstart had voorrang voor ons. En er was ook interesse. Alleen is het zo dat je om de vaste lasten van het bedrijf te dragen (zoals personeel, red), voldoende passagiersaantallen nodig hebt. Daar is de financiering bij de banken op afgeknapt. Dus moesten we naar onze terugvalpositie: een verkoop van alle activa. Zo konden we nog een goede deal sluiten met het Zweedse Amapola, dat eerder ook al drie Fokker 50-toestellen van VLM had gekocht.”

Freddy Van Gaever

Amapola vliegt niet vanuit ons land, dus valt het doek definitief over de naam VLM of VLM Airlines. De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot 1992, toen luchtvaartpionier Freddy Van Gaever een route opstartte tussen de luchthaven van Antwerpen en London City. Na veel ups en downs, met vooral de laatste jaren een gammel management, volgde in juni 2016 een faillissement. Al snel kwam er belangstelling van het Nederlandse SHS Aviation, dat werkte met Chinees kapitaal. Het duurde echter tot oktober 2017 voor de Belgische overheid een vliegvergunning afleverde. Het ‘nieuwe’ VLM leek ambitieus. Met de regelmaat van een klok werden nieuwe routes aangekondigd, zoals Genève, Birmingham, Aberdeen en Maribor. Specialisten twijfelden aan de levenskansen en kregen gelijk. Afgelopen zomer moest SHS Aviation Antwerp de helft van de toestellen van de hand doen. In augustus bleven enkel de routes op Londen en Genève over. Een laatste stuiptrekking, want op 31 augustus volgde de vereffening.

Recordjaar

Dinsdag verlaat de laatste Fokker 50, genoemd naar de vorig jaar overleden oprichter Freddy Van Gaever, de luchthaven. Het management van Antwerp Airport zal zowat de helft van de 500.000 euro aan openstaande schulden recupereren.

Het einde van VLM duwt de passagierscijfers in Antwerpen nu al drie maanden omlaag. Toch wordt 2018 een absoluut recordjaar met circa 295.000 passagiers. Of de route naar Londen snel wordt ingevuld, is nog een open vraag. Er lopen verschillende gesprekken met kandidaten.