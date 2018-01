Vlinderpaleis krikt beveiliging op NIEUWE INKOM MET ID-CONTROLE EN SCANSTRAAT ACHTER KOGELWEREND GLAS NINA BERNAERTS

02u31 0 Klaas De Scheirder De scanstraat vandaag. Binnenkort zal die plaatsvinden achter kogelwerend glas en vinden er ook ID-controles plaats. Antwerpen Een doorgedreven identiteitscontrole en een permanente scanstraat achter kogelwerend glas: dat wordt de nieuwe inkom voor het Vlinderpaleis. Alle hoogbeveiligde rechtszaken in Antwerpen zullen vanaf dan ook daar plaatsvinden. Geen overbodige luxe zo blijkt; alleen al afgelopen maand werden er 161 verboden voorwerpen opgespoord.

Ik ga naar het Vlinderpaleis en neem mee: heel wat zo blijkt. Enkel en alleen de laatste maand werden er nog 51 messen, 24 scharen, 16 schroevendraaiers en 2 peppersprays gevonden. Er werd zelfs een cardknife, een mes in de vorm van een bankkaart aangetroffen. De nieuwe permanente scanstraat moet de beveiliging van het justitiepaleis dus opkrikken.





Charlie Hebdo

Het is op initiatief van rechtbankvoorzitter Bart Willocx dat er na de aanslagen van Charlie Hebdo in januari 2015 een geïmproviseerde scanstraat aan de inkom geplaatst werd. Die krijgt nu dus een permanenter karakter. Concreet zal de grote draaideur de uitgang worden voor iedereen. De huidige nooduitgang zal dan dienen als inkom voor de bezoekers. Die zal naadloos aansluiten op de controle. Voortaan zal die ook plaatsvinden achter gewapend glas en zullen niet enkel bezittingen gecontroleerd worden maar zal er een echte identiteitscontrole plaatsvinden. Het personeel van het Vlinderpaleis zal voortaan via zijn eigen ingang binnen geraken op het gelijkvloers. De advocaten ontsnappen dan weer wel aan de doorgedreven controle, zij kregen een nieuwe advocatenpas en een andere inkom om gemakkelijker het gebouw te betreden. Dat de scanstraat geen overbodige luxe is, bewezen de cijfers al. Zelfs na drie jaar onder terreurniveau drie blijken er nog heel wat mensen gewapend rond te lopen. Het justitiepaleis op de Bolivarplaats zal na de werkzaamheden ook de plek worden voor alle risicozittingen die momenteel nog op verschillende locaties, zoals het hof van beroep op de Waalsekaai, plaatsvinden.





Momenteel wordt met de Regie der Gebouwen de laatste hand gelegd aan de aanbesteding. Na het bouwverlof deze zomer zullen de werkzaamheden dan van start gaan.





Sinds enkele weken heeft beveiligingsfirma G4S de controle aan de ingang van het justitiepaleis al overgenomen van het veiligheidskorps dat al jaren met een enorm personeelstekort te kampen heeft. Daardoor konden er afgelopen zomer nog enkele gevangenen ontsnappen. Er werden ook enkele verdachten vrijgelaten omdat ze niet op hun rechtszaken geraakten vanwege het gebrek aan vervoer. Een blaam voor justitie, zei burgemeester Bart De Wever daar zelfs nog over. Maar het lijkt er nu dus op dat de problemen stilaan van de baan zijn.