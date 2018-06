Vliegerplein bezet tunneldak bij luchthaven 25 juni 2018

Burgerplatform Vliegerplein bezette zaterdag het tunneldak aan het einde van de startbaan van de luchthaven. Boodschap: een uitbreiding kán niet meer. "Alle investeringen moeten in de koelkast, want Europa moet zich nog uitspreken over de overheidssteun die de luchthaven in leven houdt." Circa 250 bewoners uit gemeenten rond Antwerp Airport kozen Fort 3 in Borsbeek als startpunt. Ze kregen de steun van politici van Groen, sp.a en PVDA. Piet De Roeck, woordvoerder van Vliegerplein: "De realiteit is dat de Vlaamse regering de luchthavens carte blanche geeft. Terwijl luchtvaart dé grote vervuiler is. Voor ons moet het hier in Deurne stoppen. Het alternatief? Ga met iedereen in gesprek, dus ook de burgers, over de best mogelijke oplossingen."





Volgens Vliegerplein is er een wanverhouding tussen wat de privé-uitbater van de luchthaven inbrengt - een jaarlijkse concessiekost van 254.000 euro - en wat het Vlaams gewest bijdraagt. Mét de tunnel op de Krijgsbaan komt dat neer op 80 miljoen euro gedane en geplande investeringen en subsidies. De Roeck: "Er hangen nog andere donkere wolken boven Deurne. Europa eist een spreiding van 100 kilometer tussen luchthavens. Terwijl Zaventem en Eindhoven dichter liggen." Na vijf jaar heeft de Vlaamse regering nog geen rapport over de publiek-private samenwerking op de Europese tafel gelegd. Dat wijst eerder op ongerustheid dan op vertrouwen over een antwoord. (PHT)