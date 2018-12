Vlaming start kledinglijn met de énige echte ‘Wolf of Wall Street’ Jordan Belfort: “Ik herkende mezelf in Tommasso. Dus ik dacht, laat we eens kijken wat die jonge gast in zijn mars heeft” Dirk Selis

09 december 2018

15u37 2 Antwerpen Antwerpenaar Tommaso Bordoni (28) heeft dit weekend vanuit een gigantische villa in Los Angeles ‘The Wolf of Wall Street’-kledinglijn gelanceerd. Met niemand minder dan de wolf zelf, Jordan Belfort. Een jongensdroom wordt werkelijkheid.

Met een flinke portie Antwerpse branie geraakte Tommasso binnen bij de echte Wolf of Wall Street, Jordan Belfort. In de lente van 2018 trok Bordoni zijn stoutste schoenen aan. De jonge ondernemer stuurde de A-list van Washington, Wall Street en Hollywood een mailtje met de vraag of hij hen een pak van zijn luxemerk Bordoni VP mocht bezorgen. “De kans was klein dat Barack Obama, Jack Nicholson of Tom Cruise zouden antwoorden, maar niet geschoten is altijd mis”, lacht Tommasso. “ Maar kijk, op een moment dat ik mijn wilde plan al bijna vergeten was, liep er een droog berichtje binnen van Jordan Belfort. Dat ik maar contact moest opnemen met zijn manager. En vanaf toen ging het snel. ” Waarom Belfort dat gedaan heeft? “Ik herkende er mezelf in. Zo zou ik het ook hebben aangepakt. Dus ik dacht, laat we eens kijken wat die jonge gast in zijn mars heeft,” aldus Belfort.

Dwergwerpen

Belfort werd een levende legende dank zij de kaskraker ‘The Wolf of Wall Street’ met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol. Belfort is de man op wiens leven de film gebaseerd is. Een Amerikaanse beursmakelaar die zijn verkooptalent gebruikte om investeerders voor miljoenen op te lichten. Vervolgens leidde hij in zijn firma Stratton Oakmont een heel leger op dat het oplichten van hem overnam. Het bedrijf groeide uit tot een soort sekte: met prostituees in de kelder, drugsdealers op de parking en exotische dieren in de directiekamer, en op vrijdag werden er wedstrijdjes dwergwerpen georganiseerd . In 1998 werd Belfort door de FBI beschuldigd van beursfraude en belandde hij in de gevangenis. ‘The Wolf of Wall Street’ heeft zijn leven opnieuw op de rails gezet. De man is net terug van een peperdure lezing voor 30.000 Moskovieten.

The Wild Cat

“Voor deze kledinglijn bezocht ik honderden bedrijven, sprak met managers en arbeiders. Ik zocht naar de beste stoffen en leerde mensen opmeten. In 2017 was Bordoni VP een feit, een kledinglijn van luxemaatpakken tussen 799 en 1.199 euro. Daarvoor krijg je dan een uniek kostuum. Ik kom persoonlijk langs om alle klanten op te meten en we stellen samen het perfecte kostuum samen. Voor de kledinglijn met Jordan zijn er drie soorten kostuums: The Wolf, The Wizzard en speciaal voor vrouwen The Wild Cat”, zegt Bordoni.”

“Wanneer de kostuums beschikbaar zijn? Wie interesse heeft in een kostuum kan contact opnemen via info@bordoni.com. Stuur maar een mailtje hé, want daar begint alles mee!”