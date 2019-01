Vlaming moffelt seksspeeltjes vaak weg tussen oude kleren: Kringwinkel organiseert Boetiek Erotiek Dieter Lizen

17 januari 2019

15u01 0 Antwerpen De Kringwinkel in Deurne houdt op 8 februari een uitzonderlijke avondopening voor volwassenen onder de noemer ‘Boetiek Erotiek’. Ze halen daarvoor alle sexy lingerie, ondeugende speeltjes en erotisch getint materiaal uit de kast. “Sextoys die worden binnengebracht, moffelen ze meestal tussen een stapeltje kleren”.

Een porseleinen beeldje van een stel borsten, een dvd van Beverly Hills Cock 2 of een setje kanten lingerie waar op cruciale plekken blijkbaar de mot heeft aan gezeten, je kan het zo gek niet bedenken of mensen brengen het binnen bij de Kringwinkel. De tweedehandswinkel in Deurne wil het allemaal tegelijk weer in de markt zetten tijdens ‘Boetiek Erotiek’.

“Normaal pakt De Kringwinkel niet zo graag uit met de erotische kledij, sextoys, kama sutra boeken en naaktschilderijen, zeker omdat hier ook veel nieuwsgierige kinderen rondlopen. Maar die dingen gewoon weggooien vinden we jammer”, zegt Louise Vrints, marketingverantwoordelijke van De Kringwinkel. “Daarom organiseren we Boetiek Erotiek, een speciale avondopening voor volwassenen waar we een heel scala aan erotische artikelen willen tonen”.

De verkoop van erotische tweedehandsartikelen ligt dan misschien niet voor de hand, het slaat wel aan. “Vorig jaar probeerden ze het al eens uit in De Kringwinkel in Gent en dat werd een succes. Ook een erotisch hoekje achter een gordijn in onze winkel in Kapellen was in een wip uitverkocht”, zegt Louise. “Uiteraard is al de lingerie netjes gewassen en sextoys worden enkel verkocht als ze in een nog verzegelde, originele verpakking bij ons zijn toegekomen”.

Niet alle artikelen worden even vrij en vrank aangeboden door de lui die er vanaf willen. “Met sexy lingerie durven mensen ook zonder rode oortjes naar onze ontvangstbalie te stappen, maar de sexspeeltjes ontdekken we vaak zelf, weggemoffeld in een stapel kleding”, zegt Louise.

Nu worden alle spullen nog ingezameld via de Kringwinkel in Deurne en het centraal magazijn in Merksem, maar op 8 februari is het zover. Dan zal ‘Boetiek Erotiek’ baden in het rode neon-licht, terwijl zwoele muziek, een burlesk optreden en hapjes en drankjes alle bezoekers op de juiste temperatuur brengen. “Het zijn overigens niet enkel sexy artikelen die we verkopen, ook boeken over liefde en romantiek krijgen een speciaal plaatsje. Dat vonden we wel op zijn plaats, zo vlak voor Valentijn”.

Boetiek Erotiek vindt plaats op 8 februari van 19u tot 22u in de Kringwinkel in de Vosstraat in Deurne.