Vlak glas, piepschuim en kaarsvet gratis naar containerpark 02u32 0

Vanaf 1 januari kunnen Antwerpenaren met vlak glas, piepschuim en kaarsvet gratis terecht in de stedelijke containerparken. De stad wil de afvalberg drastisch doen slinken. Een van de maatregelen daartoe is meer kleine fracties uit de witte restafvalzak halen. Zo werd in 2016 'de Collectie' gelanceerd voor het inzamelen van textiel, en kunnen Antwerpenaren sinds 2017 met kurk, plastic bloempotjes en harde plastic gratis terecht in de containerparken. Vanaf 1 januari 2018 komen daar piepschuim, vlak glas en kaarsvet bij. "Vergeet ook zeker niet alle kurken van de feestdagen binnen te brengen want ook die worden gerecycleerd", aldus Caroline Bastiaens, schepen voor Stads- en buurtonderhoud. (BJS)