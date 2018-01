Vlaanderen vindt 'al' 54,3 miljoen voor overkapping van 9 miljard 02u49 0 Antwerpen Het fonds van de Vlaamse regering voor de overkapping van de Ring heeft 54,3 miljoen in kas. De overkapping van de volledige Ring zou naar schatting 9 miljard euro gaan kosten. Daarvan komt er minstens 1,25 miljard van de stad Antwerpen, het Havenbedrijf en de Vlaamse regering.

Minister Ben Weyts (N-VA) beseft dat de kaap van 1 miljard nog veraf ligt. "Toch zijn we ervan overtuigd dat we met dit rollend fonds dat bedrag over de jaren heen gaan halen."Het fonds werd in het leven geroepen speciaal voor de overkapping en gebruikt ongebruikte budgetten van de dienst Mobiliteit en Openbare Werken. Na een jaar zit er dus 54,3 miljoen in het rollend fonds, waarvan 22 miljoen afkomstig van baggerwerken van de Schelde en de zee die efficiënter verliepen dan verwacht. Ook de 14 miljoen euro die door de gerechtelijke procedure in het dossier Hedwige-Prosperpolder in 2017 nog niet kon worden gebruikt voor de ontpoldering, gaat naar dat fonds.





De Oosterweelverbinding zal zo'n 3,5 miljard gaan kosten. Het leeuwendeel van de 9 miljard voor de totale overkapping zou moeten komen van de verkoop van de nieuwe gronden op de Antwerpse Ring. (DILA)