Vlaanderen geeft 2,3 miljoen aan Antwerpse sportcentra 09 juli 2018

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters heeft 2,3 miljoen euro subsidies uitgetrokken voor drie bovenlokale sportinfrastructuurprojecten in Antwerpen.





Het gaat om financiële ondersteuning van het zwemcentrum Sportoase Park Groot Schijn in Deurne (1,1 miljoen euro), het Basketcentrum voor Antwerp Giants in Merksem (908.891 euro) en de vernieuwing van het stadion voor Berchem Sport (298.114 euro). "We erg blij met deze ondersteuning van de Vlaamse regering", reageert schepen voor sport Ludo Van Campenhout. "Dat geeft ons extra financiële ruimte om nieuwe sportcentra te bouwen en renoveren. Want onze sporters verdienen de beste en de modernste infrastructuur."





Private en publieke initiatiefnemers kunnen jaarlijks via het Sportinfrastructuurplan een subsidieaanvraag indienen. Dat kan zowel gaan om nieuwbouwprojecten als renovaties. Vlaanderen subsidieert tot dertig procent van het investeringsbedrag, met een maximum van 1,25 miljoen euro per project. Volgens de minister weten zij namelijk het best waarvoor het geld gebruikt kan worden om de sportinfrastructuur in Vlaanderen naar een hoger niveau te tillen. In totaal werd er 22.640.732 euro subsidies toegekend aan 47 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten verspreid over heel Vlaanderen. Volgend jaar kunnen initiatiefnemers opnieuw meedingen naar subsidies, dit keer voor een bedrag van 10 miljoen euro. (ADA)





