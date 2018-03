Vlaanderen en Nederland gaan culturele leiders opleiden 14 maart 2018

In september starten Vlaanderen en Nederland een gezamenlijke opleiding voor leiderschap in de cultursector. Dat bouwt verder op een Nederlands programma. Sinds 2013 werden in Nederland al tientallen mensen opgeleid via het Nederlandse programma Leiderschap in Cultuur (LinC). Vanaf september wordt Vlaanderen betrokken en gaat de opleiding verder met de titel LinC Lange Landen. "Het programma wil op die manier een nieuwe generatie 'culturele leiders' opleiden die breed inzetbaar is in Vlaanderen en Nederland. Het programma biedt in de eerste editie plaats aan twintig deelnemers, van wie er tien uit Vlaanderen komen en tien uit Nederland", klinkt het bij de organisatie. Kandidaten moeten in "toonaangevende posities" werkzaam zijn, minimaal vijf jaar relevante werkervaring hebben en over een sterke motivatie beschikken. Het is een unieke kans, meent Annick Schramme (Universiteit Antwerpen/Antwerp Management School): "We hebben al langer de ambitie om voor ons hele taalgebied een gemeenschappelijk leiderschapsprogramma te ontwikkelen. In zowel Vlaanderen als Nederland spelen momenteel zeer interessante vraagstukken in de cultuursector." (ADA)