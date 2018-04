Vlaamse Meesters moeten Russen lokken MILJOENEN EURO'S OM BAROKJAAR TE PROMOTEN NINA BERNAERTS

28 april 2018

02u49 0 Antwerpen Voor de promotie van Rubens en het barokjaar in het buitenland investeert de stad en Visit Flanders miljoenen euro's. Dat bleek gisteren op de laatste dag van de handelsmissie in Sint-Petersburg.

Over Rubens moeten we de Russen eigenlijk niet veel leren, zelf hebben ze een 80-tal werken van de grootmeester (40) en zijn leerlingen (40) hangen in het Hermitage in Sint-Petersburg. Het kon dus ook niet anders dat de persconferentie over het barokjaar voor de Russische pers plaats moest vinden in het Hermitage zelf. Zo'n 30 journalisten kwamen op de persconferentie af. "Het lijkt paradoxaal maar toch. Hier hangen meer Vlaamse Meesters dan bij ons. Rubens, Van Dijck, Teniers, ze hangen hier allemaal. En toch komen we vandaag ons barokjaar aankondigen", zei burgemeester De Wever. Miljoenen euro's worden er geïnvesteerd in de promotie van het evenement. "Een nodige investering, voornamelijk van Visit Flanders weliswaar maar we verwachten ook wel honderdduizenden toeristen de komende maanden."





Het grote feest zou nu het eerste weekend van juni al van start moeten gaan en zal ook tot januari duren.





Troubadour

En dat ook de andere delegatieleden succes boekten, mag wel blijken. Het Antwerpse bier Troubadour zal binnenkort in heel wat Russische cafés uit de tap vloeien. Daar zorgde brouwer Stefaan Soeteweg van brouwerij The Musketeers voor. "Een heel succesvolle missie als je het mij vraagt. We zitten nu in 16 landen en hier was de vraag groot. We zijn nu een exclusieve samenwerking aangegaan met één keten. Vijf restaurants in totaal zullen Troubadour op tap schenken", vertelt Soeteweg.





Haven

Ook voor de haven werden her en der deals gesloten en bestaande banden werden aangehaald. "In moeilijke tijden naar hier komen en communiceren heeft echt goed gedaan. De Russen zijn ongerust, wij zijn ongerust. Dus is het belangrijk om te blijven communiceren. Zeker in de petrochemie en de staalindustrie zijn we afhankelijk van elkaar", zegt CEO Jacques Vandermeiren.





Dit najaar mag Antwerpen ook een hele delegatie uit Sint-Petersburg verwachten voor een tegenbezoek.