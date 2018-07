Vlaamse Feestdag op Groenplaats en Grote Markt 12 juli 2018

De Vlaamse Feestdag werd in Antwerpen gevierd met een dubbel feestje. In de namiddag entertainden de helden van Ketnet honderden kinderen op de Groenplaats tijdens de eerste stop van de Ketnet Zomertour. Onder meer Sien en Thomas, Ketnet Musical, Zita, Olly Wannabe, Nachtwacht en De KetnetBand stonden garant voor uren kinderpret. Daarna was het aan een rist Vlaamse artiesten en Peter Van de Veire om de Grote Markt te onderhouden met een muzikale show die live werd uitgezonden op Eén. Dana Winner, K3, Yves Segers en de Romeo's, ze waren er allemaal. Zelfs de jongens van Mama's Jasje stoften nog een keer hun eerste grote hit 'Zo ver weg' af. Top of the bill was Niels Destadsbader. Hij leerde het Antwerpse publiek een lesje West-Vlaams met Skown Meisje en 'Ik ben van 't stroate' naast zijn nieuwe hit Verover mij'. Kudo's ook voor imitator Guga Baul. Die haalde in een puik gezongen medley zowel Bart Peeters, Raymond van het Groenewoud als Stijn Meuris en Luk De Vos door de mangel. (DILA)