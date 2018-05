Vlaams Parlement beslist over invoering statiegeld 16 mei 2018

De Vlaamse regering beslist vrijdag over een algemene invoering van statiegeld op blikjes en petflessen. Of N-VA en Open Vld het 'verpakkingsplan' van CD&V-minister Joke Schauvliege willen slikken, is geen uitgemaakte zaak. Het Antwerps stadsbestuur schreef begin februari een genuanceerde brief naar Schauvliege.





In het zand bijten

De brief kwam er na een debat in de Antwerpse gemeenteraad op 29 januari. Sp.a en Groen lieten een motie stemmen waarin de stad werd opgeroepen om toe te treden tot de statiegeldalliantie. Ruim de helft van alle Vlaamse gemeenten deed dat al. De twee oppositiepartijen beten in het zand. De meerderheid stemde een eigen motie waarin ze de bal in het kamp van Schauvliege legde.





Die heeft nu een plan klaargestoomd. Naast de invoering van statiegeld op metalen en pet-drankverpakkingen zou er een verbod komen op plastic boodschappentasjes en groente- en fruitzakjes én hogere boetes voor sluikstorters. N-VA blijft alvast in Antwerpen sceptisch over het statiegeld. CD&V zou in theorie een wisselmeerderheid kunnen zoeken, maar wiskundig en politiek lijkt dat een hopeloze piste. (PHT)