Vlaams geld voor restauratie Slag van Waterloo 28 juli 2018

De Slag van Waterloo heeft ook zijn sporen achtergelaten in de Waterloostraat 11 in de wijk Zurenborg. Napoleon en Wellington bevechten er elkaar in een uitzonderlijk waardevolle gevelmozaïek. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) kent nu een restauratiepremie voor de woning goed van 64.311 euro.

Het burgershuis dateert uit 1905, naar een ontwerp van Antwerps architect Frans Jan Smet-Verhas. De woning is mee opgenomen in het in 1980 beschermde stadsgezicht Zurenborg, bekend voor zijn eclectische en art nouveau stijl. Vier jaar later werd het pand zelf beschermd als monument.





De gevel en de toren worden gerestaureerd volgens de oorspronkelijke bouwtekeningen. De architect liet zich onder meer door de befaamde stadsgenoot Jos Bascourt inspireren. Blikvangers zijn de zware erker met ongewone muuropeningen en een grillige gevelafwerking. Boven de twee boogvormige vensters op de tweede verdieping siert een prachtig mozaïekpaneel uit het atelier De Wit-Verbuecken de gevel. Op drie kleinere mozaïekpanelen op de borstweringen van de erker staan de namen van de bevelhebbers van de slag in 1815 die de Europese landkaart hertekende: winnaar Wellington voor Engeland, verliezer Napoleon voor Frankrijk.





Dertig jaar geleden richtte een blikseminslag heel wat schade aan aan de gevel. De brandweer moest de toren en de bovenzijde van de gevel weghalen. De bestaande witsteen werd bewaard en geïnventariseerd. Alle stukken zijn onderzocht.





