Vlaams Belang zet jonge vrouwen boven aan districtslijst 14 juni 2018

02u50 0 Antwerpen Het Vlaams Belang pakt voor zijn districtsraad in Antwerpen uit met enkele jonge vrouwen die vooral andere thema's als de islam willen belichten. Veroniek Dewinter (23) zet haar eerst stappen in de voetsporen van papa Filip.

Het is Isabelle Huysmans (27) die de lijst in het district zal trekken. Ze koos heel bewust voor de partij, alhoewel ze liever de zachte thema's behandelt. "Als 14-jarige schreef ik al jongerenpartijen aan en zo ben ik in contact gekomen met Tom Van Grieken. Die ging al helemaal in tegen het imago van de partij en ik voelde me er onmiddellijk goed. Wat Filip (Dewinter) en Sam (Van Rooy) doen, doen ze goed maar de partij is meer dan dat. Voor mij zijn die zachtere thema's zoals onderwijs en dierenwelzijn ook erg belangrijk."





Veroniek Dewinter, de jongste telg uit het nest, staat op een derde plaats op de districtsraad. "Een goed begin voor mij. Ik weet nog niet of ik echt in de voetsporen van mijn papa wil treden. Maar ik wil wel zien of de politiek mij bevalt en het district is de ideale plek om daar te beginnen. Ik zal mij erg focussen op ondernemerschap. Ik vind dat de stad dat te weinig ondersteunt en het is voor jonge ondernemers, zoals ikzelf, bijzonder moeilijk om een zaak te op te starten."





Naast de zachte thema's pakt Dewinter wel uit met een erg klassiek speerpunt; een volledige migratiestop. "En we betrekken daarbij de bevolking. We hebben een petitie lopen om een referendum te houden over die migratiestop. Als we 50.000 handtekeningen hebben, zullen we die aan de burgemeester overhandigen."