Vlaams Belang wil hoofddoekverbod voor tieners 05 mei 2018

02u42 0 Antwerpen Het Vlaams Belang gaat een wetsvoorstel indienen voor een hoofddoekenverbod voor meisjes onder de 18 jaar. Dat kondigde Anke Van dermeersch gisteren aan op de voorstelling van haar boek A.N.K.E. #PolitiekIncorrect. De politica heeft haar inspiratie gehaald in Oostenrijk waar de rechtse regering binnenkort een wetsvoorstel in die zin voorlegt aan het parlement.

De Oostenrijkse regering wil het hoofddoekverbod opleggen voor alle meisjes in kleuter- en lagere scholen. De conservatieve OVP en het rechtse FPO willen zo de negatieve invloeden van de islam uit het Oostenrijkse onderwijs bannen. "Een goed begin", zei AnkeVan dermeersch gisteren. Zij wil nog verder gaan en het verbod uitbreiden tot alle meisjes onder de achttien. "De hoofddoek legt een grote druk op deze kinderen. Wij vinden dat ze vrij moeten kunnen opgroeien en vrij kunnen beslissen over hun eigen toekomst."





"Islam hak zetten"

Anke Van dermeersch strijdt al langer tegen de onderdrukking van vrouwen in de islam. Zij besteedt er in haar biografie 'Politiek Incorrect' veel aandacht aan. De cover van haar boek verwijst naar dit engagement: daarop prijken de benen van de ex-miss, met één hak die rust op een exemplaar van de koran.





"Mijn benen en mijn hoge hakken zijn mijn speciale wapens in mijn politieke strijd. De cover is een beeldspraak: ik zet de radicale islam een hak", zegt Van dermeersch.





Bedreigingen

Het provocerende boek van Van dermeersch leverde haar veel bedreigingen op. Dyab Abou Jahjah van de politieke partij Be.One zal de Vlaams Belangster aanklagen voor racisme.





Dat deert Van dermeersch niet. "Abou Jahjah is een Hezbollah-terrorist die zijn Belgisch paspoort enkel te danken heeft aan een schijnhuwelijk. Hij is zelf een bedrieger."





The Villa

De Vlaams Belang-politica is ook voorzitster van 'Vrouwen tegen Islamisering', een beweging waarvoor Van dermeersch samen met Filip Dewinter heel wat gereisd heeft in de Arabische wereld, tot in Irak en het Syrië van president Assad. Vanmiddag organiseert de beweging 'Vrouwen tegen Islamisering' een panelgesprek met internationale gasten in de Antwerpse club The Villa op het Eilandje.





Volgens Van dermeersch is dat de perfecte locatie omdat jonge vrouwen zich graag uit leven in The Villa. (PLA)