Vlaams Belang wil hoofddoeken uit gemeenteraad weren (andere religieuze symbolen mogen nog wel)

07 januari 2019

Het Vlaams Belang zal vanavond voor de installatie van de gemeenteraad via een ordemotie een voorstel van beslissing indienen tot wijziging van het basisreglement bestuurlijke organisatie om hoofddoeken te weren uit de gemeenteraad. Het is de eerste keer dat twee vrouwen met hoofddoek vanavond de eed zullen afleggen, een doorn in het oog van Vlaams Belang.

“Het Vlaams Belang meent, op basis van de islamitische bronnen (Koran, Hadith) en shariarechtspraak evenals op basis van de eeuwenoude en huidige islamitische praktijk waarbij miljoenen meisjes en vrouwen wereldwijd (en ook bij ons) dagelijks lijden onder een of ander vorm van islamitische versluiering, dat de islamitische hoofddoek principieel en op ideologische basis moet worden afgewezen en verboden in onze democratische instellingen. De islamitische versluiering van meisjes en vrouwen staat immers haaks op de democratische rechtsstaat en onze vrije samenleving”, klinkt het.

Opvallend: Vlaams Belang viseert enkel de hoofddoek, keppeltjes, kruisjes en andere religieuze symbolen zijn voor de partij geen probleem.

Volgens de stad zal de herziening van het huishoudelijk reglement zoals steeds op de eerste gemeenteraad plaatsvinden en niet op de installatievergadering. De eerste gemeenteraad vindt plaats op 28 januari, daar kan uiteindelijk beslist worden over een verbod.