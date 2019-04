Vlaams Belang voert actie langs A12: “Kilometerheffing? Automobilist is al genoeg uitgeperst” BJS

04 april 2019

12u28 0 Antwerpen In aanwezigheid van Filip Dewinter, Tom Van Grieken en Anke Van dermeersch heeft het Vlaams Belang (VB) donderdagochtend actiegevoerd langs de A12. Automobilisten die de file trotseerden, kregen een bumpersticker die protest aantekent tegen de aangekondigde kilometerheffing van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

Als de volgende Vlaamse regering definitief groen licht geeft voor de geplande kilometerheffing, gaat de voorkeur naar een systeem op basis van gps-tracking via de mobiele telefoon. Het Vlaams Belang is tégen die methode. Voorzitter Tom Van Grieken: “Enkel om belastingen te kunnen innen, zou Weyts de locatie willen weten van elke burger op elk moment. Dat is pure big brother, een totaal disproportioneel controlesysteem. Het systeem van gps-tracking dat Weyts wil invoeren is een onaanvaardbare aanslag op de privacy.”

Al sinds de Vlaamse regering in juli vorig jaar besliste om een kilometerheffing te willen invoeren, ging het Vlaams Belang in het verzet tegen deze plannen. “De Vlaamse automobilist wordt door deze regeringen nu al uitgeperst als een citroen. Bovenop de Vlaamse verkeersbelastingen int de federale overheid bij de autorijders immers nog eens 5 miljard euro aan accijnzen en 2,3 miljard euro aan btw”, aldus Van Grieken.