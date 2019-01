Vlaams Belang stelt Antwerpse kandidaten voor: “De leugens van De Wever zijn een gamechanger”

Van Grieken trekt VB-Kamerlijst in Antwerpen, Dewinter gaat strijd aan met De Wever bij Vlaamse verkiezingen BJS

17 januari 2019

14u36 0

Vlaams Belang gaat ‘vol vertrouwen’ de verkiezingen tegemoet. Dat zei de uiterst rechtse partij donderdag tijdens een persconferentie in Antwerpen, waar de kandidaten voor de provincie zijn voorgesteld. “De mensen zijn de leugens van De Wever beu. Het kiezersbedrog dat hij pleegt, is een ‘gamechanger’.”

Vlaams Belang mikt in de Kamer op vier Antwerpse verkozenen, Vlaams zelfs op vijf. De partij kiest naar eigen zeggen voor verjonging: op de Kamerlijst wordt nationaal voorzitter Tom Van Grieken gevolgd door Ellen Samyn (38) uit Brasschaat, Reccino Van Lommel (32) uit Turnhout en Hans Verreyt (38) uit Boom, op de Vlaamse lijst komen na de Antwerpse kopstukken Filip Dewinter en Anke Van dermeersch de 29-jarige Bart Claes uit Rumst, de 33-jarige Antwerpenaar Sam Van Rooy en de 51-jarige Wim Verheyden uit Bornem.

Vlaams Belang gaat naar eigen zeggen “vol vertrouwen” de verkiezingen tegemoet. “Een voorzichtige prognose op basis van het resultaat in oktober geeft ons vier zekere plaatsen in het Vlaams Parlement en drie in de Kamer”, aldus Tom Van Grieken. “Maar we hebben ambitie, want Vlaams Belang is bij uitstek een partij die nationaal nog beter scoort dan lokaal.”

“Regelrechte leugenaar”

Vlaams Belang hoopt op 26 mei op een fors aantal stemmen van misnoegde N-VA-kiezers. “Bart De Wever is een regelrechte leugenaar gebleken”, zei Filip Dewinter. “Eerst haalt hij de socialisten het Antwerps stadhuis binnen, terwijl zijn kiezers tijdens de gemeenteraadsverkiezingen nét op hem gestemd hebben om links buiten te houden. En nu stelt hij zich kandidaat voor het Vlaams minister-presidentschap, terwijl hij had beloofd dat hij zes jaar lang burgemeester zou blijven. De mensen zijn de leugens van De Wever beu. Het kiezersbedrog dat hij pleegt, is een ‘gamechanger’.”