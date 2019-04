Vlaams Belang start petitie tegen asielcentrum Deurne Jan Aelberts

14 april 2019

11u34 0 Antwerpen Vlaams Belang Antwerpen zal samen met zijn afdeling in Deurne een petitie opstarten tegen het nieuwe asielcentrum in het voormalig klooster in Deurne. Dat heeft Antwerps gemeenteraadslid voor Vlaams Belang Sam van Rooy gezegd op een bijeenkomst in café Djo’s in Deurne.

Volgens kopstuk van de partij Filip Dewinter is het onverantwoord een asielcentrum in te planten in een drukke woonijk in Deurne. “Die wijk bevat al een hoge concentratie aan vreemdelingen”, zegt Dewinter. “Antwerpen is nu al de populairste bestemming voor asielzoekers en erkende vluchtelingen: 5.800 mensen of meer dan 25% van de vluchtelingen, vooral moslims afkomstig uit Afghanistan, Irak, Somalië en Eritrea, kwamen reeds naar Antwerpen. Antwerpen is en mag niet het OCMW en asielcentrum voor heel Vlaanderen worden.”

Vlaams Belang Antwerpen en de afdeling in Deurne zullen daarom in de buurt pamfletten bussen en een petitie opstarten. Of die het asielcentrum nog kan tegenhouden is zeer de vraag. Volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA) kan zelfs het stadsbestuur de federale beslissing niet stoppen.