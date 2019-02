Vlaams Belang staat in Antwerpen alleen met hoofddoekverbod voor gemeenteraadsleden philippe truyts

26 februari 2019

20u23 0 Antwerpen Een amendement van Vlaams Belang op het huishoudelijk reglement van de Antwerpse gemeenteraad is door alle andere partijen weggestemd. Anke Van dermeersch (VB) wilde een hoofddoekverbod. “Uw voorstel is onwettig”, reageerde burgemeester Bart De Wever (N-VA) droog.

Met Yasmia Setta (Groen) en Khadija Chennouf (PVDA) zitten voor het eerst twee vrouwen met hoofddoek in de gemeenteraad. Het discours van Vlaams Belang is bekend: de fundamentalistische islam krijgt steeds meer greep op de stad en de hoofddoek is een uiting van een integratieprobleem. “De islam staat voor de vernietiging van de democratie. Ik vraag daarom geen verbod op andere levensbeschouwelijke tekenen”, stelde Van dermeersch. Toen ze zich een groot voorstander van polemiek en vrije meningsuiting verklaarde, veroorzaakte dat hilariteit op de banken van de linkse oppositie. Maar niemand had er zin in om het woord te vragen.

Volgens De Wever is neutraliteit aan de Antwerpse loketten iets totaal anders dan een verbod op een hoofddoek in de gemeenteraad. “Je kunt geen neutraliteit opleggen aan verkozenen van het volk. Zij zijn per definitie niet neutraal. Het voorstel van Vlaams Belang is onwettig.”