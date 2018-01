Vlaams Belang: "Lok jonge Vlamingen met woonpremie" 02u45 0 Foto Klaas De Scheirder Anke Van dermeersch, Filip De Winter en Sam Van Rooy voor de nieuwe affiche. Antwerpen Een woonpremie, géén kadastraal inkomen (K.I.) meer en een netwerk van kinderopvangcentra voor jonge Vlaamse gezinnen die in Antwerpen willen komen wonen. Voor het Vlaams Belang (VB) kunnen die maatregelen beletten dat de stad binnen één generatie in handen valt van allochtonen.

De extreemrechtse partij pakte gisteren uit met een opmerkelijke affiche voor de verkiezingen van oktober. Je ziet een jonge blonde vrouw met bol buikje. Met een slogan die oproept om meer Vlaamse kinderen te maken. Want de cijfers over de instroom van mensen van vreemde origine zijn volgens Antwerps VB-kopstuk Filip Dewinter met het jaar dramatischer. De helft van de kinderen die worden geboren in de metropool, is allochtoon.





Hoe er dan meer autochtone 'nieuwkomers' kunnen worden gemaakt in Antwerpen? Dewinter ziet brood in een woonpremie van 2.500 euro en het schrappen van het K.I. voor échte Vlamingen die zich in de stad willen vestigen. "Er is nog meer nodig. Betaalbaar wonen en goedkope kinderopvang plus kwaliteitsvol onderwijs in de buurt zijn essentieel. Het moet ook afgelopen zijn om vreemdelingen te spreiden over alle scholen. Stop ze in concentratiescholen waar ze snel de taal leren en inburgeren", zo betoogt het VB-kopstuk. "En er dient opnieuw een inschrijvingsstop te komen."





Voor alle duidelijkheid: 'autochtoon' ben je volgens het VB wanneer je de Belgische nationaliteit hebt en van wie beide grootouders en ouders hier zijn geboren. Een goed geïntegreerd gezin van één of meer allochtonen dat naar Antwerpen wil verhuizen, heeft dus geen recht op de premie. (PHT)