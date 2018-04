Vlaams Belang grijpt terug naar beproefd recept: "Crimigranten buiten" 19 april 2018

02u49 0 Antwerpen Vlaams Belang pakt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen uit met een niet mis te verstane campagne naar aloud recept. 'Crimigranten buiten', luidt het. Ze staven hun campagne met cijfers. "Eén Marokkaan per familie is crimineel," zegt kopstuk Filip Dewinter.

Over de lijst is bij Vlaams Belang nog geen échte duidelijkheid maar dat Dewinter op 1, Vandermeersch op 2 en Van Rooy op 3 staan, lijkt wel duidelijk. Annemans is lijstduwer.





Om hun campagne, met de slogan 'Crimigranten buiten', af te trappen, hebben ze drie militanten gevonden om op de grote posters te fungeren.





"40% is crimineel"

"Echte slachtoffers binnen onze rangen hebben we ook geprobeerd, maar dat lag moeilijker", zegt Dewinter. Volgens Vlaams Belang zijn van de 11.852 verdachten van criminaliteit, 40 procent vreemdelingen. "En dan reken we de mannen met dubbele nationaliteit of allochtone roots nog niet eens mee. Wij zeggen waar het op staat, 'Crimigranten buiten'. We scheren niet alle migranten over één kam, wel de crimigranten."





Van de 11.852 feiten in 2016 werden 7.085 feiten gepleegd door Belgen, op de tweede plaats staat Marokko met 845 feiten, Nederland vervolledigt de top 3 met 565 feiten.





"En Nederland moet je ook relatief bekijken, ook daar zijn heel veel genaturaliseerde Marokkanen bij." Dewinter vindt niet dat hij zijn oude stijl bovenhaalt. "We laten gewoon zien waarover het voor ons draait." (NBA)