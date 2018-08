Vlaams Belang gaat 'Radio Gaga' achterna 30 augustus 2018

Vlaams Belang heeft haar verkiezingslijst bekendgemaakt én de campagne 'Studio Stad' afgetrapt. De mosterd voor 'Studio Stad' werd gehaald bij 'Radio Gaga', het programma waarin de makers met een caravan rondreizen en naar levensverhalen luisteren.





De komende weken trekken VB-partijkopstukken met een mobiele radiostudio in een caravan langs een twintigtal Antwerpse pleinen, om er het gesprek aan te gaan met leden en sympathisanten en dat alles uit te zenden via internet.





De VB-lijst telt weinig verrassingen, met lijsttrekker Filip Dewinter gevolgd door gemeenteraadslid Anke Van dermeersch en "wissel op de toekomst" en lokaal woordvoerder Sam Van Rooy. Onderaan steunen Gerolf Annemans en Bruno Valkeniers de lijst. Het programma omvat "eigenzinnige" voorstellen rond mobiliteit, onderwijs en milieu, maar volgens Dewinter is er maar één prioriteit: een immigratiestop voor Antwerpen. De slogan is dan ook "Antwerpen weer van ons".





"De autochtone Antwerpenaar wordt een minderheid in zijn eigen stad. Het is onze absolute betrachting de 'immigratietsunami' te stoppen en misschien zelfs om te keren." (BJS)