Vlaams Belang deelt alarmen tegen aanvallers uit 28 februari 2018

Het Vlaams Belang deelt 200 gratis alarmen uit aan vrouwen. Hiermee wil de partij de aandacht vestigen op de geweldplegingen tegen vrouwen in onze stad. "Elke dag worden er 39 vrouwen slachtoffer van een geweldpleging, dat cijfer is duizelingswekkend hoog en dat moet gedaan zijn", pleit Antwerps gemeenteraadslid en voorzitster van Vrouwen Tegen Islamisering, Anke Van dermeersch. Vlaams Belang vreest ook dat de instroom van vluchtelingen de cijfers enkel nog zal doen stijgen. De alarmen die de partij uitdeelt, zijn in navolging van de #120dB-vrouwenbeweging in Duitsland en maken een lawaai van 120 decibels, hiermee worden aanvallers afgeschrikt en worden andere mensen in de buurt verwittigd. De anti-aanrandingsalarmen worden verspreid via een nieuwe uitgave van het Vlaams Belang-krantje in de brievenbussen. (NBA)