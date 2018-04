Vishandel Van Bladel wordt schoenenwinkel 27 april 2018

In het pand in de Wilde Zee, waar 85 jaar lang de bekende viswinkel Van Bladel zat, komt binnenkort een filiaal van de Spaanse schoenenketen Pikolinos. Het wordt de eerste vestiging van Pikolinos in Antwerpen.





In 1932 opende visboer Van Bladel de eerste vishandel in de smalle straatjes van de Wilde Zee, nadat er jarenlang een hoedenwinkel gevestigd was. De verkoper bleef tot eind jaren zestig zijn vis aan de man brengen. Dan nam Karel Vercammen de zaak over, die de zaak in 1989 aan Peter Leyn en Carla Morré overliet. Zij deden de zaak eind vorig jaar, na 28 jaar, dicht. "Het wordt steeds moeilijker overleven voor kleine, zelfstandige winkeliers", aldus het koppel. (BJS)