Virtualreality-speeltuin The Park geopend 16 juni 2018

02u48 0

The Park, zo heet de allereerste gamehal in ons land waar je een spel in virtual reality kan spelen. In deze grote hal aan de Belgiëlei speel je, samen met vier medespelers, 'free roam'. Dat wil zeggen dat je personage jouw bewegingen imiteert.





Om te spelen draag je een VR-bril met sensoren, een geweer en een bijhorende rugzak met daarin een krachtige pc en batterijen. De ruimte zelf is uitgerust met een dertigtal camera's om alle bewegingen te detecteren.





Telenet

Op dit moment biedt The Park, een initatief van Telenet, al twee games aan: Moonlight survival en Alien Defense. The Park mikt op vriendengroepen en bedrijven. Een gamesessie duurt één uur, waarvoor je 34,99 euro per persoon betaalt. (DILA)