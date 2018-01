Vijfde recordjaar op rij voor haven 03u00 0 Antwerpen In de Antwerpse haven is in 2017 voor 223,6 miljoen ton goederen behandeld, zowat 4,4 procent meer dan het jaar voordien. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het Havenbedrijf Antwerpen gisteren presenteerde.

"Dit is een mooie score. Antwerpen is de enige haven met een mooie en continue groei, die nog groter is dan vorig jaar", zegt haventopman Jacques Vandermeiren. Het vijfde recordjaar op rij kwam er onder meer door opnieuw een stevige groei van 4,1 procent bij de containers tot 10,4 miljoen teu (twintigvoetsequivalente containers), goed voor 122,9 miljoen ton, net iets meer dan de helft van de haventrafieken. Ook het vloeibaar massagoed, de tweede sterkhouder van de haven, steeg, met 5,7 procent tot 73,1 miljoen ton. "Zowel aardoliederivaten als chemicaliën, alles gaat erop vooruit. Het geeft een indicatie van hoe goed de chemie presteert in onze haven", zegt Vandermeiren. "Als ook recente investeringen in onder meer tankopslag volop gaan draaien, gaat die trafiek in de komende jaren nog heel wat progressie optekenen." Qua vaargebieden is vooral Noord-Amerika erop vooruitgegaan (+11,6 pct). In Europa - het grootste vaargebied voor Antwerpen - was er een daling van 3,6%. (BJS)