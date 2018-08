Vijfde editie Antwerp Queer Arts Festival 03 augustus 2018

De vijfde editie van het Antwerp Queer Arts Festival is van start gegaan. Nog tot en met 12 augustus kan je op vijf locaties expo's bezoeken, films kijken of feesten. Het thema is dit jaar Out of Focus en is een ode aan wat onzichtbaar is. Kunstenaar Jan Scheirs maakte in het stadsmagazijn een vijfluik op doek dat de verschillende aspecten van 'queer' zijn belicht. . Het doel van Antwerp Queer Arts Festival dit jaar is toegankelijker te zijn voor hetero's. "We zijn een festival dat over alle grenzen heen gaat. We willen af van het imago dat dit een festival voor holebi's is", aldus Marcia Poelman, voorzitter van Het Roze Huis. (ADA)