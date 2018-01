Vijf zwemmers met drie zeges 02u36 0

Zwemmen

De wisselspringmeeting 'Schaal Pepermans' van de Antwerpse zwemclub Scaldis onder de koepel van BRABO werd een gigantisch succes. Amand Huylebroeck kon alle wedstrijden in bad Wezenberg in goede banen leiden. Meest bekende atleet: Sebastiaen De Meulemeester, een aanstormend talent bij de eliteploeg van de Vlaamse Zwemfederatie. Hij was de sterkste op 50m vrije slag en 100m vlinderslag.





Een pak jongeren realiseerden een 'triple' of een 'double': 3 of 2 zeges op een rij. Fleur Verdonck (ZGeel), Gaëlle Deconinck (BZK), Laura Vanderschrick (BZK), Liena Dantieux (Zoro), Karo Bourgois (Coast) en Jolien Vermeylen (Best) kaapten twee zeges weg bij de vrouwen. Lotte Goris (BRABO), Hanne Ceulemans (AZK) en Lise Smeulders (Best) staken iedereen naar de kroon met drie overwinningen.





Bij de mannen scoorden Bruno Haggard en Hugo Haggard, beiden van CNS Woluwe, elk drie overwinningen. Volgende zwemmers waren goed voor twee keer goud: Ilio Kopriva (Beringse Tuimelaars), Dylan Moreau (Aart Meise), Bere Waerniers (AZ), Rizan Vivey (AST), Jitse Vande Venne (Beringse Tuimelaars), Gillian Dewulf (KZK), Thijs Van Cleven (BZK), Sebastian Lunak (CNSW) en Vincent Van der Sypen (BRABO). (PLG)





