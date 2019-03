Vijf voor twaalf voor kleine theatergezelschappen: “Steeds legere zalen door grote producties en moeilijke mobiliteit in stad” philippe truyts

06 maart 2019

10u58 0 Antwerpen Kleine theatergezelschappen die op vrijwilligers draaien, beleven harde tijden. Steeds meer stoelen in de zaal blijven leeg. Alex Van Haecke (Theater Zeemanshuis), polste de ex-bezoekers. “Mensen wijzen op hun drukke agenda, op de wegenwerken en op de dure parkings. En er zijn de grote producties, zoals de musical ’40-45. Die trekken nog wel veel volk.”

Drie- tot vierduizend bezoekers per seizoen: daar moet Theater Zeemanshuis het nu mee doen in het Fakkeltheater. “In de gloriejaren van het Zeemanshuis (afgebroken in 2013, red.) haalden we vlot 20.000 man met stukken als ‘The Odd Couple’ en de Red Star Line”, vertelt Alex Van Haecke. “We maken vier producties per seizoen, goed voor een 40-tal voorstellingen. Vroeger waren dat er 80. Per avond kost de zaal ons 350 tot 550 euro. In het Zeemanshuis compenseerden we de zaalhuur met de opbrengst van de bar. Dat is weggevallen. Opgeven? Zeker niet. Met kwaliteitscomedy willen we het volgend jaar weer rechttrekken. We hernemen nog eens ‘Prosper zit in de Scheer’ en ‘Isdiekleindemijn’, origineel van de fameuze Britse toneelauteur Ray Cooney.”

Niet meer sexy

Beetje hetzelfde geluid bij Ronny Verheyen, voorzitter van De Speling, een gezelschap dat óók in de Fakkel speelt en (muziek)theater op hoog niveau brengt. “We hadden circa duizend bezoekers per productie, nu iets meer dan de helft. Het is een vicieuze cirkel: als je inkomsten zakken, kun je ook minder investeren. Ik vrees dat theater – zeker bij jongeren – niet meer ‘sexy’ is. Ons publiek vergrijst, het sterft uit. Antwerpen heeft ook te weinig zalen. Gevolg: een overaanbod in de Fakkel. Terwijl we zalen van 150 à 200 man nodig hebben. Aan Theater Elckerlyc en 800 plaatsen hebben we niks. Maar wees gerust, we blijven tegen de stroom oproeien. Volgend seizoen is al rond.”

Tax shelter

Stijn Van Haecke, die net als zijn vader Alex schrijft én acteert, ziet nog een aantal redenen. “De concurrentie is groot. Er zijn véél producties in Antwerpen. Helaas besteden de media weinig aandacht aan theater. Tenzij voor BV-theater. Bepaalde productiehuizen mogen ook keer op keer bij Van Gils & gasten (VRT-talkshow) aan tafel schuiven. En er is de tax shelter (met fiscale voordelen, red.) voor podiumkunsten die enkel naar de ‘groten’ gaat, naar de professionelen. Zo worden die nog groter en verschrompelen de kleine gezelschappen. Voor die tax shelter moet je een enorme administratie doorzwemmen. Dan moet je personeel hebben. Om geld te krijgen, moet je al geld hébben. Zo’n tax shelter beschermt ook de productie. Al komt er geen hond kijken, je kan verder doen. En je kunt investeren in reclame.”

Alex Van Haecke: “Wil je één tip alvast noteren? Als je ’s avonds na 19 uur in parking Meir (Eiermarkt) gaat staan, betaal je tot 9 uur ’s ochtends slechts 6,90 euro. Driehonderd meter van het Fakkeltheater. Parkeren is dus niet zó duur.”