Vijf vermoedelijke drugsdealers gearresteerd Sander Bral

21 februari 2019

17u11

Het drugsondersteuningsteam van de lokale politie hield dinsdag een controleactie in de omgeving van het De Coninckplein in Antwerpen-Noord om de drugsoverlast in de buurt het hoofd te bieden. Er waren aanwijzingen van een mogelijke drugsdeal en twee verdachten werden meegenomen voor verhoor. Verder onderzoek leidde de politie naar een pand in de Diepestraat waar een huiszoeking werd uitgevoerd. Daar werden nog eens drie personen gearresteerd en werden een aanzienlijke hoeveelheid cannabis, een som geld en verschillende mobiele telefoons in beslag genomen. De vijf verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Drie van hen werden aangehouden.