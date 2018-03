Vijf uithalers van lading cocaïne opgepakt 06 maart 2018

Zaterdagnacht zijn vijf mannen opgepakt aan de Europaterminal in de buurt van kaai 869. Het vijftal had kniptangen en sportzakken mee. Zij waren duidelijk op pad om een lading cocaïne uit een container te halen. De scheepvaartpolitie werd verwittigd door de interne veiligheidsdienst en kon het vijftal arresteren.





Het Antwerpse parket bevestigt dat het vijftal door de onderzoeksrechter is aangehouden. Uit welke container het vijftal een lading cocaïne wilden uithalen, is niet duidelijk. De zoektocht naar de verborgen lading gaat voort. (PLA)