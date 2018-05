Vijf procent meer werk voor havenarbeiders 02 mei 2018

02u27 1 Antwerpen De Antwerpse haventrafiek ging er in het eerste kwartaal van het jaar met liefst zeven procent op vooruit en dat weerspiegelt zich ook in het werk voor havenarbeiders. Het aantal taken voor de volledige 'pool' van dokwerkers steeg met circa vijf procent.

De werkgelegenheidscijfers van Cepa voor januari tot en met maart zijn rooskleurig. Woordvoerder Yann Pauwels: "Het aantal dopdagen zakte in dat kwartaal met 17 procent. We zitten zo laag dat we in 2018 circa 700 nieuwe arbeiders nodig hebben, want je hebt een zekere marge nodig om vakantiedagen op te vangen. In de eerste drie maanden kwamen er al een 200-tal nieuwkomers bij. Dat is niet alles: de vraag naar chauffeurs voor de straddle carriers (of containerliften) is hoog. 350 havenarbeiders kijgen daarvoor momenteel een opleiding."





De tijd dat dokwerkers naar het aanwervingslokaal - het zogenaamde Kot - moesten voor een job, is bijna voorbij. Vanaf 1 juni zal ook de namiddagshift (14-22 uur) zich kunnen aanmelden via een iPad Mini die de werkgevers hen ter beschikking stellen.





De andere shiften deden het al op die manier. (PHT)