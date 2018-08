Vijf Nederlanders krijgen vier jaar cel 10 augustus 2018

Vijf Nederlanders, die in de haven met inbrekersmateriaal betrapt werden, zijn veroordeeld tot 4 jaar cel.





De bewakers van de PSA-Europaterminal in de Antwerpse haven sloegen op 4 maart 2018 alarm: ze hadden twee mannen aan kaai 869 onder de afsluiting zien kruipen. Onmiddellijk kwam de Scheepvaartpolitie ter plaatse, die de verdachten konden inrekenen. Bij verder nazicht werden ook nog eens twee verdachte voertuigen opgemerkt. De politie kon drie verdachten arresteren. Een van hen had zich in de auto onder zijn jas verstopt.





In de omgeving werden een reiskoffer en een sportzak gevonden, met daarin een kniptang, schroevendraaier en klimgerief. Die vondst deed het parket besluiten dat het vijftal in de haven een partij cocaïne wilde uithalen





De beklaagden ontkenden dat: "We wilden geld stelen. We hadden gehoord dat Chinezen in een motor in een container 2 miljoen euro hadden verstopt." (BJS)