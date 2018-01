Vijf jaar voor Antwerpse Syriëstrijder die aanslag beraamde 02u42 0 Foto RV Een foto van Abdellah Nouamane gepost in juni 2014. Antwerpen De 22-jarige Abdellah Nouamane uit Antwerpen is door de rechtbank in Mechelen schuldig bevonden aan het beramen van een aanslag op Belgisch grondgebied. De twintiger kreeg vijf jaar effectief.

In 2016 ontving de politie een klacht van Montasser AlDe'emeh. De radicaliseringsexpert had in totaal vijf spraakberichten gekregen via Whatsapp waarin België bedreigd werd door IS. "Teruggekeerde Syriëstrijders zouden aanslagen plegen in ziekenhuizen, bibliotheken, scholen en andere openbare plekken. Niemand zou nog veilig zijn. Kinderen, noch vrouwen", klonk het destijds in de vordering van de federaal procureur. Via telefonie-onderzoek kwam men terecht bij de Antwerpenaar en de 20-jarige Kortrijkzaan Abdelmalek Boutallis. Beiden stonden vorige maand terecht voor enerzijds deelname aan een terroristische organisatie, namelijk Islamitische Staat (IS), en het beramen van een aanslag op het Belgisch grondgebied.





Whatsapp

Zowel de Antwerpenaar als de Kortijkzaan waren al voor de bedreigingen vertrokken naar Syrië. Eerst vertrok Nouamane, later volgde de 20-jarige. De Antwerpenaar nam in Syrië de naam Abu-Jihad Al Belgiki op. Beiden namen er ook actief deel aan het gewapende conflict. De twee hadden volgens het Federaal Parket eveneens regelmatig contact met elkaar. Dat bleek onder meer uit foto's op Twitter. Via Whatsapp berichten was ook duidelijk dat de Antwerpenaar in stond voor het inlijven van de Kortrijkzanen in de 'juiste' groepering alsook de rekrutering ervan.





Beide mannen stuurden bij de behandeling van hun proces en bij het vonnis hun kat naar de rechtbank. Ze werden dus beiden bij verstek schuldig bevonden en veroordeeld tot celstraffen van vijf jaar en geldboetes van 6.000 euro.





Over hun lot is niet veel gekend. Mogelijk stierf de Kortijkzaan bij een zelfmoordaanslag op een Amerikaans konvooi in Irak. De Antwerpenaar raakte naar verluidt ernstig gewond tijdens de gevechten en zou verwondingen hebben aangelopen ter hoogte van de buik en darmen. Indien beiden alsnog zouden terugkeren naar ons land, vliegen ze onmiddellijk naar de gevangenis. De rechter sprak de onmiddellijke aanhouding uit. (TVDZM)