Vijf jaar cel gevorderd voor diefstal strafdossier

Het Antwerpse parket eist 5 jaar cel tegen Mounir S. (21) en zijn ooms Abdelkader (40) en Aziz, die vervolgd worden voor de diefstal van een strafdossier tegen de drugsbende Mixers.

Paniek aan het begin van het proces: het strafdossier was er niet. "Misschien is het opnieuw gestolen?" knipoogde een advocaat. Een rondje bellen leerde dat de stukken op het hof van beroep lagen. De zaak begon daardoor een uur later.





Drugsbende Mixers

De zaak draait rond drugsbende Mixers en haar vermeende kopstukken Abdelkader en Aziz S., waartegen het gerecht een onderzoek voert. Op 4 september 2017 hadden Mounir, zijn oom Aziz en een onbekend gebleven kompaan zich bij de griffie van de raadkamer aangemeld met de identiteitskaart van Abdelkader om het dossier te kunnen inkijken. Ze slaagden erin om een groot aantal stukken in sporttassen naar buiten te smokkelen.





Volgens de procureur was Abdelkader de opdrachtgever: hij zou voor de raadkamer verschijnen en hoopte door de verdwenen stukken te worden vrijgelaten. Mounir zou zijn loopjongen zijn, die onder toezicht van Aziz de diefstal gepleegd had.





Schelde

Mounir S. bekende dat hij de dossierstukken in de Schelde had gegooid, maar zei dat hij alleen had gehandeld.





Abdelkader vroeg de vrijspraak omdat hij "niet op de hoogte was". Ook Mounir wil vrijuit gaan: "Het strafdossier werd aan hem overhandigd. Is er dan sprake van diefstal?" aldus zijn advocaat. Aziz laat verstek.





Vonnis op 26 juni.





