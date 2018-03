Vijf ingrepen voor veiliger fietsen 31 maart 2018

03u11 0 Antwerpen Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal in de maand april kleine werken uitvoeren op gewestwegen om met 5 'quick wins' de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren.

-De fietsoversteek aan de ingang van het Harmoniepark aan het kruispunt Koningin Elisabethlei-Mechelsesteenweg wordt verplaatst naar de andere kant van het zebrapad. Hierdoor moeten voetgangers op weg naar de tramhalte niet steeds een stroom fietsers kruisen. In beide straten wordt één baanvak afgesloten van 3 tot 13 april voor de werken, behalve tijdens de avondspits. De bushalte Harmonie in de Koningin Elisabethlei wordt tijdens de werken niet bediend.





-Het perron van de tramhalte 'deSingel' in de Jan Van Rijswijcklaan (N177) wordt 15 meter langer gemaakt voor de Albatrostrams. Aansluitend hierop worden de huidige fietsoversteken op het kruispunt van de Desguinlei (R10) met de Jan Van Rijswijcklaan verbreed tot twee meter.





-Aan het kruispunt van de Plantin en Moretuslei met de Kroonstraat wordt de bypass voor het verkeer dat rechts wil afslaan naar de Kroonstraat weggehaald. Door de auto's binnen de lichtenregeling te laten afslaan vermindert het aantal conflicten en daalt de kans op ongevallen op dit punt. Die werken beginnen op 30 april en duren tot 12 mei.





-Aan de Turnhoutsebaan wordt het zebrapad aan het instituut Stella Maris verhoogd. Het kruispunt Floraliënlaan met de Elisabethlaan en de Prins Boudewijnlaan krijgt nieuwe markeringen, in afwachting van een volledige heraanleg. (DILA)